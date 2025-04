La empresaria Yina Calderón se fue contra Melissa Gate y Alfredo Adame tras conectarse con La casa de los famosos All-Stars en plena gala.

Los participantes de La casa de lo famosos Colombia pudieron ver algunas escenas de La casa de los famosos All-Stars de Melissa Gate compartiendo con los famosos de dicho reality y hablando sobre la polémica que ha tenido con Yina Calderón.

Además, pudieron ver a Alfredo Adame criticando el rostro de Yina Calderón cuando hacen las conexiones asegurando que parecen un emoji de enojo.

Tras dichas revelaciones, Yina Calderón tuvo derecho a la réplica al conectarse con ellos, donde no se guardó nada.

Melissa reaccionó con humor agregando: "Te tocó con mis compañeros porque yo ya soy All-Stars".

Alfredo Adame no se quedó callado y le respondió:

Tras su reacción Yina Calderón le volvió a contestar enviando un mensaje también para todos en la casa.

"No lo quiera imaginar, no me quiera tener en frente porque yo no soy tan sumisa como Melissa ¿no que había cambiad? otra vez está sacando los poderes. Hipócritas todos en esa casa, mi respeto para Niurka. Qué manada de hipócritas hay en esa casa, menos mal fue Melissa la que fue y no yo", concluyó.