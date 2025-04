Lady Tabares fue eliminada de La casa de los famosos Colombia al obtener la menor cantidad de votos del público. Tras su salida, la actriz dejó en placa a Camilo Trujillo y reveló la razón de su decisión: un gesto desagradable hacia La Toxi Costeña.

Después de enterarse de que sería la eliminada de La casa de los famosos Colombia, Lady Tabares tuvo que tomar una importante decisión: ¿quién iría a Placa? La actriz optó por poner a Camilo Trujillo en riesgo de eliminación, aunque fue solo en su entrevista con Karen Sevillano en el after que explicó detalladamente el motivo detrás de su decisión.

Tabares reveló que la razón principal para colocar a Camilo en Placa fue un feo gesto que él tuvo días antes con La Toxi Costeña. Según la actriz, el actor provocó a la influenciadora hasta lograr sacarla de sus casillas. Además, le incomodó que Camilo fuera tan indeciso sobre su permanencia en la competencia.

"Camilo fue para mí indescifrable durante mucho tiempo. Pero, en las últimas semanas, me di cuenta de que hizo algo bastante feo con La Toxi. La analizó y se dio cuenta de que era la que más fácilmente podía provocar, y lo logró. Entonces, creo que es una persona que, con ese juego de 'me quiero quedar, me quiero ir...', no tiene cabida, y pues hay que hacerle el favor", expresó Tabares.