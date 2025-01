La actriz Lady Tabares se sinceró sobre lo aburrida que está con la actitud de Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN que puedes disfrutar 24/7 por la aplicación dando clic AQUÍ.

En conversación con la empresaria Yina Calderón y la influenciadora Karina García, Lady Tabares les aceptó que no está muy contenta con el comportamiento de Melissa Gate en el reality.

“A toda hora con frases y comentarios despectivos hacia los demás que por esto y lo otro, si es un personaje o no, no, eso cansa. En este momento ya me aburrí con ella, eso no se hace”, expresó.