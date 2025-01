El influenciador la Liendra decidió enviarle un mensaje a su novia Dani Duke luego de confesar lo bellas que le parecían varias de sus compañeras en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN que puedes ver en la aplicación gratis dando clic AQUÍ.

¿Qué mensaje le envió la Liendra a Dani Duke en La casa de los famosos Colombia?

Desde el baño le habló a una de las cámaras para dirigirse a la creadora de contenido, que ha estado muy pendiente de los movimientos de la Liendra en el reality, aclarando que sus sentimientos siguen firmes y que no dude en ningún momento que puede fallarle.

“Te quiero demasiado, me haces demasiada falta y quiero que sepas que si en algún momento recocho con alguna de las muchachas o lo que sea vos sabes que cero energía de quererme meter con alguna, vos me conocés, espero que no te vayas a dejar llevar por cosas así; yo estoy firme, pero tampoco quiero evitar a las mujeres”, el dijo.

Señaló que está tranquilo porque sabe que ella confía en él.

La Liendra indicó que muchos le dicen que no pueden mirar a sus compañeras o hablarles y eso no significa que no esté claro de lo que tiene con Dani Duke.

¿Cómo reaccionó el ‘Negro’ Salas tras el mensaje de la Liendra a Dani Duke en La casa de los famosos Colombia?

En ese momento, el actor ‘Negro’ Salas le confesó que él tuvo esa conversación con su novia Ana María indicándole que sabían que iban a haber mujeres lindas en el reality, pero no por eso debían dudar de lo que tienen.

Junto al actor Camilo Trujillo y la cantante Toxi Costeña hablaron del tema e indicaron que no por tener una relación no deben limitarse a apreciar la belleza de sus compañeras.

Por su parte, la Toxi Costeña confesó cómo es su estilo de hombre señalando que le gustan bastante varoniles y que no se preocupen tanto por su aspecto físico.

Por ahora, los participantes siguen interactuando, conociéndose y dando lo mejor de ellos para seguir en la competencia.