El humorista Juan Ricardo Lozano, más conocido como 'Alerta', reveló detalles de su vida personal en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN.

Mientras hacía ejercicio fue interrogado por la presentadora Yaya Muñoz sobre varios detalles de su vida personal.

El comediante se sinceró sobre lo complejo que fue su proceso de divorcio, el cual se dio por la fama que alcanzó y que no pudo controlar en su momento.

Detalló que en su primer matrimonio tuvo dos hijas y en su segunda unión tuvo otros dos hijos.

“Me divorcié por culpa mía. Llegó un momento de tener dinero y empecé a ser creído, a mandar, a manejar mal el ego y la esposa no se m*mó porque comencé a ser abusiv*, lo que yo quisiera. Mi familia también me fue rechazando y en mi en segunda relación yo hago caso, me dejo dominar”, confesó.