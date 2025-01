La influenciadora Melissa Gate protagonizó una fuerte conversación con la modelo trans Sofía Avendaño en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN que puedes ver 24/7 a través de la aplicación dando clic AQUÍ.

Las famosas decidieron hablar sobre sus diferencias luego de que en el pasado fueran grandes amigas.

La creadora de contenido le reclamó a la modelo su comportamiento hacia ella tras haberla abandonado luego de todo el apoyo que ella le brindó cuando más lo necesitaba.

Además, le resaltó su incomodidad tras el acercamiento que tuvo Sofía con una de sus exparejas escribiéndoles por interno a sus redes sociales.

"Yo no le iba a escribir por eso, yo no soy así. Yo ya había terminado con ese man y dije mejor me callo y me alejo", agregó Melissa.