La actriz Lady Tabares se mostró muy molesta con la modelo Laura González en La casa de los famosos Colombia.

La influenciadora Melissa Gate le confesó a Lady Tabares que Laura González que estaba poniendo a Emiro Navarro en su contra al hacer mención lo que vio afuera del reality, pues recordemos que la mujer ingresó al programa hace algunos días.

Lady Tabares le contó a sus compañeras Yina Calderón y Karina García lo sucedido y lo mucho que quería enfrentarla.

"Melissa me dice para que Laura está malinfluenciando a Emiro en tu contra, dejándote a ti como la mala y qué le dijo que la mamá de él después se lo iba a agradecer y ¿cuándo he hablado mal de Emiro, el pelado me cae rebien, caí en la inocentada en el brunch por decir que lo pondría en la placa a él, pero no porque lo quiera sacar, él se puede ganar esto y no me da envidia de nada, entonces viene con sus malas intenciones", contó.