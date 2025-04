El capítulo 89 de La casa de los famosos Colombia estuvo cargado de sorpresas, emoción y mucha tensión, esto tras el regreso de La Jesuu al reality del Canal RCN.

Valentina Ruiz, nombre de pila de La Jesuu, volvió a La casa de los famosos Colombia luego que La Toxi Costeña usara su beneficio de 'revivir' a un exparticipante para elegirla a ella.

La Jesuu llegó cargada de energía y saludó de manera efusiva a varios de sus compañeros, sin embargo, las palabras buenas no fueron para todos, en especial para Yina Calderón a quien llamó 'doble cara' y la juzgó por lo que le hizo a Karina García.

Mientras yo esté aquí no me dirijas la palabra, en definitiva vos no eres amiga de nadie.