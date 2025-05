El actor Julián Trujillo regresó a La casa de los famosos Colombia con una sorprendente sección llamada "Frente al espejo", la cual comenzó con el cantante Altafulla a quien puso a llorar.

El actor confrontó a Mateo Varela con sus verdades e inseguridades en La casa de los famosos Colombia.

El modelo fue interrogado sobre los comentarios que más le han dolido en el reality, detallando que lo dolió mucho que lo tildaran de "enano", como lo llamó la actriz Norma Nivia y cuestionaran sus sentimientos en la competencia.

"Hay días en los que me he sentido muy mal en los que me han insultado y me ha tocado recibirlos y ha sido bastante fuerte. no me gustó que algunas personas me llamaron enano, aunque pareciera que no, me choca que la gente vea los defectos en los demás y no los propios, tampoco me gustó que trataran de ofender mis sentimientos diciendo que son falsos", dijo.