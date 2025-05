Marlon Solórzano pisó de nuevo La casa de los famosos Colombia 2025 en la dinámica de 'congelados'. Uno de los momentos más destacados fue cuando dio a entender que Andrés Altafulla es un "gusano" por haberse involucrado sentimentalmente con Karina García debido a que era su amigo.

Altafulla indicó que no eran amigos, pero que sí han compartido varios momentos por temas de trabajo e incluso han viajado juntos. Pues bien, ante la situación, Camilo Trujillo se pronunció y estuvo de acuerdo con el cantante costeño.

En charla con Mateo Varela 'Peluche', el actor expresó que un amigo como tal no es con el que se viaja, ya que reiteró que Altafulla contó que eso pasó por temas laborales.

Camilo recordó cuando La Liendra contestó en La casa de los famosos que Marlon Solórzano no era su amigo, puesto que solo se vieron en algunos partidos y eso no los convierte en personas tan cercanas. Por ende, justificó que el influencer fitness está equivocado.

"Marlon está equivocado. Él piensa que porque compartió, pongámosle mucho, un mes con alguien ya es su amigo, pero eso no es ser amigo. Yo tengo conocidos de 10 años y no son mis amigos; si me meto con una de sus novias, yo no me sentiría gusano porque no lo considero mi amigo", argumentó Camilo Trujillo.