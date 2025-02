No se ha cumplido ni la primera semana en La casa de los famosos Colombia 2025 y las noticias no cesan. Precisamente, uno de los momentos más recientes que llamó el interés de los fieles seguidores del reality fue una conversación entre Melissa Gate y Mateo Varela.

Melissa y Mateo ya se conocían tiempo atrás, pues se encontraron en un anterior reality. Sin embargo, por cosas de la vida volvieron a coincidir en La casa de los famosos Colombia.

A partir de ello, la influencer paisa le hizo una confesión al deportista. De manera directa, Melissa Gate le manifestó a Mateo Varela que antes le gustaba.

¿Por qué Melissa Gate estaba enamorada de Mateo Varela, ambos de La casa de los famosos?

Sí, la antioqueña no disimulo y expresó sus sentimientos del pasado ante el también modelo. No obstante, Melissa precisó que actualmente no se siente atraída por Mateo, ya que a ella le parecía simpático cuando el hombre tenía el cabello largo.

"Cuando usted tenía el pelo largo, yo estaba enamorada de usted... se cortó el pelo y yo dije 'ash'. Es que a mí me gustan los hombres de pelo largo, o sea, es como si yo fuera tu asesora de imagen, ¿cierto? Usted es muy lindo como se ponga, pero cuando usted se deja el cabello largo se ve más exótico", le confesó Melissa Gate a Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia.

¿Mateo Varela se va a dejar crecer el pelo en La casa de los famosos Colombia 2025?

La influencer le comentó al deportista que con sus tatuajes y el aspecto del cabello quedaría increíble si lo tuviese largo.

Por su parte, Varela le contestó a Gate que si se deja crecer el pelo debe utilizar gorra porque si no el cabello se le esponja, así que la antioqueña le aconsejó utilizar gel

"Vamos a ver cuánto nos crece en cuatro meses, vamos a hacerlo pues", finalizó Mateo Varela.

