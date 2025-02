La creadora de contenido, Valentina Ruiz, más conocida como La Jesuu se apoderó de las tendencias nacionales tras enviar un poderoso mensaje de empoderamiento y amor propio con un gesto que tuvo en La casa de los famosos Colombia 2025.

La influencer valluna aprovechó que su peluca necesitaba un retoque, para quitársela frente a las cámaras y algunas de sus compañeras. Tras verse en el espejo completamente al natural, no dudó en llenarse de elogios y de mensajes que le recordaran lo hermosa que era.

¿Cuál fue el poderoso mensaje que compartió La Jesuu tras quitarse la peluca en La casa de los famosos Colombia?

La también empresaria no dudó en recordarse que era una mujer hermosa, poderosa y que no había día en que no estuviera orgullosa de ella.

"Te amo demasiado, eres muy hermosa, Valentina, te felicito", fueron parte de las palabras que dijo la influencer, quien despertó rápidamente la intriga en sus compañeras por el gesto de amor que estaba teniendo.

Rápidamente, le explicó a Jery Sandoval y a Sofía Avendaño que ella siempre se decía cosas hermosas cuando se veía al espejo y que era la mejor terapia que había encontrado para empoderarse cada día y las invitó a que ellas también se dieran ese valor de ser mujeres luchadoras y divinas.

¿Cómo reaccionaron los compañeros de La Jesuu tras verla sin peluca en La casa de los famosos Colombia?

Jery Sandoval y Sofía Avendaño eran quienes se encontraban con la caleña en el estudio de maquillaje y tras verla al natural y empoderada no dudaron en reforzar sus palabras diciéndole que ellas también la consideraban una mujer con rasgos muy bellos y que eso, sumado a su personalidad, la hacían resaltar bastante.

Sin embargo, no fueron las dos participantes las únicas en reaccionar, pues en redes sociales fue cuestión de minutos para que el clip se apoderara de las tendencias y los comentarios se hicieran presentes, en su mayoría, apoyando el mensaje de la caleña.