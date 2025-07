La presentadora Claudia Bahamón sorprendió al hacerle curioso reclamo al exfutbolista René Higuita en MasterChef Celebrity.

Al iniciar un nuevo reto en MasterChef Celebrity, donde los participantes René Higuita, Julián y Andrea Guzmán tenían el delantal, la presentadora decidió hablar con el exjugador de la Selección Colombia y darle una queja por no haberla saludado como corresponde.

Cabe resaltar que, el exarquero ha acostumbrado a la presentadora y a los jurados a saludarnos de cerca, por lo que, Claudia Bahamón no dudó en cuestionarlo al no darle su saludo con beso como suele hacerlo antes de cada reto.

"Oiga René vino con delantal negro, no se puso las trenzas y no me dio beso, esto me parece también extraño. Doña Magnolia qué pena, pero lo acostumbran a uno y después pues... ", le dijo.