El modelo Marlon Solórzano compartió un brunch especial con los otros seis nominados del reality La Casa de los Famosos Colombia, donde expresaron algunos sentimientos y pensamientos que les ha dejado el juego. Fue en este espacio donde Marlon reveló su confusión respecto a la actitud de La Liendra.

¿Qué dijo Marlon Solórzano sobre La Liendra?

Según Solórzano, antes de ingresar al programa tenía una percepción negativa del creador de contenido, pero al convivir con él, su impresión cambió. “Su energía acá es diferente”, comentó, asegurando que le cuesta descifrar si esta nueva actitud es genuina o simplemente parte de una estrategia de juego.

El modelo también confesó sentirse desconcertado por la aparente distancia que mantiene La Liendra con él.

“Yo quiero ser bien con él, me le acerco, pero es como raro. No lo logro descifrar del todo. Siento que no es 100% sincero conmigo…”, expresó.

Pero la declaración más fuerte vino cuando Marlon recordó incidentes previos con el influenciador fuera del reality. Aunque no dio muchos detalles, insinuó que hubo menosprecio por parte de La Liendra en el pasado. “Por fuera, él me menospreció mucho con temas puntuales, me dijo palabras malucas”, señaló.

Sin embargo, según Marlon, cuando le confrontó sobre estos episodios dentro del reality, La Liendra minimizó la situación, asegurando que era despistado.

¿Por qué La Liendra fue criticado por Cristian Pasquel, Coco y Mauricio Figueroa?

El brunch de nominados también contó con la presencia de Karina García, Fernando “El Flaco” Solórzano, Coco, Cristian Pasquel, Alerta y Mauricio Figueroa, quienes están en riesgo de eliminación. Sin embargo, lo que más sorprendió a los internautas que siguen el 24/7 del reality, a través de la App del Canal RCN, fue que algunos de los presentes respaldaron la postura de Marlon.

Cristian Pasquel coincidió con Solórzano, asegurando que percibía la misma barrera con La Liendra, a pesar de no haberlo conocido antes del programa.

Mauricio Figueroa, reconocido actor, también opinó sobre la actitud del influenciador, asegurando que ha construido un personaje dentro de la casa.

“Él dice cosas desobligantes en su actitud de juego. Ya exageró su personaje y todo el mundo en la casa le ha dado mucho poder”, criticó. Aunque aclaró que mantiene una relación cordial con La Liendra.

Por su parte, Fernando “El Flaco” Solórzano tuvo una visión distinta y defendió al creador de contenido. Según él, La Liendra no está actuando ni siguiendo una estrategia, sino que simplemente muestra su personalidad auténtica.

Esta afirmación fue cuestionada por Coco, quien aseguró que El Flaco estaba subestimando al influenciador, a quien calificó como una persona astuta.

Las opiniones divididas entre los nominados reflejan la creciente tensión en La Casa de los Famosos Colombia. No te puedes perder nada de lo que pasa en la casa más famosa del país. Puedes ver el 24/7 en la App del Canal RCN. Es fácil y gratis. Descárgala ya. ¡Encontrémonos cuando y donde tú quieras!