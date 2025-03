La Abuela fue eliminada días atrás de La casa de los famosos Colombia 2025. La influenciadora quería salir del formato de convivencia del Canal RCN, ya que argumentó que se sentía cansada y, además, se atrevió a especular que con el paso del tiempo va a incrementar la polémica en el reality.

Como pasa con cada exparticipante de La casa de los famosos, La Abuela estuvo en varios medios charlando sobre lo que vivió. Entonces, al ser ella la que se encargaba de la comida en el reality, le preguntaron sobre este tema.

En conversación con RCN Radio, La Abuela hizo diversas revelaciones que comprometieron a más de uno. Lo primero que confesó es que el también exparticipante Mauricio Figueroa era el que más comía en La casa de los famosos Colombia.

De acuerdo con Aleyda Gaviria, nombre de pila de La Abuela, el actor comía mucho, pues le servían su plato de comida y le agregaba un paquete papas completo. Asimismo, aceptaba la comida de quienes ya no querían más.

Sin embargo, llamó el interés cuando La Abuela se refirió al participante más cansón para comer en La casa de los famosos Colombia 2025, puesto que resultó siendo nada más y nada menos que del team lavaplatos.

Sin más preámbulo, La Abuela comentó en el citado espacio radial que el actor Camilo Trujillo es el más cansón para la comida en el reality del Canal RCN, pues no le gusta la cebolla.

"Camilo... A Camilo no le gustaba la cebolla. Yo en esos días les hice hígado encebollado, que todo el mundo se lo comía suave, me decían 'Abuela, no quiero que se me acabe'... Por ejemplo, cuando se hacían huevos con cebolla y tomate, para poder que rinda, no comía", manifestó La Abuela.