Termina la semana catorce en La casa de los famosos Colombia, pero lo que no finaliza son las enemistades, de hecho, nacen nuevas entre las ‘Chicas fuego’ quienes ya se declararon sus diferencias durante la nominación del miércoles, pues dejaron claro que no serán las mismas de antes y ahora se convirtieron en su objetivo en la competencia.

Tras la visita de Pugliato para Altafulla en los congelados de La casa de los famosos Colombia, salieron muchas “bombitas” que generaron malestar entre los participantes, pues Yina Calderón no dudó en dar una opinión sobre las palabras del influencer y Karina García alcanzó a escuchar lo que dijo, por lo que respondió con contundencia y se preguntó: “¿por qué tanto veneno?, ¿qué tal no hubiéramos sido amigas?” y como respuesta, Calderón le pidió que no se metiera con ella, ya que nunca le mencionó nada.

Yina Calderón le hizo una advertencia a Karina García en La casa de los famosos Colombia

Minutos más tarde de este cruce de palabras, Yina Calderón le pidió a Karina García que no se metiera con ella y la paisa no dudó en responderle que no le tiene miedo, pero la empresaria no quiso ser suave y le dejó claro que sabe cosas sobre su examiga y por eso, Karina no debería meterse con ella.

La Jesuu arremete contra Yina Calderón, pero ella no le responde

Yina Calderón quiso ser contundente con su advertencia en contra de Karina García, sin embargo, despertó críticas entre los usuarios de rede sociales, quienes consideran que ella “se la monta a la que puede”, debido a que a su examiga la trata mal, pero “no es capaz” de responderle a La Jesuu cuando ella arremete en su contra y eso fue lo que hizo en la noche del viernes, cuando la caleña le discutió y lo único que hizo Yina fue ignorarla, porque supuestamente no quiere “darle su rating”, pese a que La Jesuu le dijo en su cara que ella finge ser Melissa Gate, pero “no la da”.