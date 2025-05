En medio de una conversación con Altafulla, Karina García reveló varias de las razones por las cuales se considera un gran partido, aunque la respuesta de su pareja no le gustó mucho, sin embargo, ella dejó claro que “todos vuelven”, haciendo referencia que los hombres que se alejan, vuelven hacia ella.

¿Por qué Karina García se cree el mejor partido en La casa de los famosos Colombia?

En medio de una conversación con Altafulla, Karina García reveló las razones por las cuales se considera el mejor partido de La casa de los famosos Colombia y no dejó ni una razón por fuera, pues destacó que “es un partidazo” por ser trabajadora, ama a Dios sobre todas las cosas, es buena hija, tiene buen corazón y lo que hace, lo hace bien y además es muy inteligente, sin embargo, el costeño le dijo que no lo dijera y esta respuesta que ella recibió no le gustó, pues le preguntó que qué tenía de malo presumir que lo es. Además, dejó claro que “todos quien volver”.

Las constantes peleas entre Altafulla y Karina García en La casa de los famosos Colombia

Precisamente, esta conversación que tuvieron Karina García y Altafulla, se dio porque el participante dijo que no elegía bien a las mujeres y su pareja le quiso dar las razones por las que ella sí es buena, sin embargo, aunque haya tenido esta profunda charla, esta semana las peleas fueron el pan de cada día para la parejita, pues discutieron por todo y por nada y la prueba de salvación fue una de esas tantas razones para no llevarse bien.

Karina comparó a Altafulla con Mateo y él la comparó con Melissa Gate en La casa de los famosos

Entre estas discusiones que se dieron tras la prueba de salvación, Altafulla y Karina no se quedaron con nada guardado, pues la participante le reclamó porque su pareja no ha querido usar su poder de salvación con ella y por eso lo comparó con Mateo, quien sí hace hasta lo imposible por tratar de salvar a Norma Nivia. Además, por su lado, Altafulla la comparó con Melissa Gate durante la prueba de salvación, pues como perdieron, él le dijo que ella debía estar como su compañera durante la prueba y como era de esperarse, García le pidió que no la comparara porque a ella no le gusta.