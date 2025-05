Karina García sigue en La casa de los famosos Colombia 2025. La modelo paisa es de las que más ha protagonizado distintos momentos que se viralizan en las plataformas digitales, sin dejar a un lado que es de las participantes que más visitas de 'congelados' ha recibido.

En redes sociales, Karina García genera amores y desacuerdos; para algunos, la influenciadora se hace la "víctima" en el sentido de que tiende a llorar muchos en el reality del Canal RCN; para otros, la participante ha aguantado y merece entrar al top 10 de La casa de los famosos Colombia.

Entre los contenidos de García, comenzó a resonar uno en el que se refirió al tema del amor, el cual le llegó al corazón a muchos de sus seguidores. Esto porque la influencer explicó cuáles son los cinco lenguajes del amor, situación que sucedió antes de tener diferencias con Yina Calderón.

Karina comentó que aprendió sobre los lenguajes del amor en terapia, desde ese instante los tiene en cuenta para sus relaciones, tanto de pareja, como de amistad y demás.

Los cinco lenguajes del amor compartidos por Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025 son:

En medio de la conversación, Karina reveló que "no tuvo papá" en el sentido que al señor lo encarcelaron cuando ella tenía 1 año y 30 años después lo conoció. Su mamá tuvo que trabajar y fue criada por su abuela, teniendo ausencias afectivas.

"Mi papá no estaba, mi mamá tampoco y mi abuela no me daba amor, entonces, mire, yo fui una niña muy solitaria. Cuando yo crezco, empiezo a buscar el amor en las parejas y en las amigas, toda mi vida ha sido así. Obviamente, ya lo entiendo, la psicóloga me explica que a mí me pasa todo lo contrario del que no recibe amor", puntualizó Karina García.