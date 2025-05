La Jesuu le dice a Yina Calderón que se cree Melissa Gate

El ambiente hostil en La casa de los famosos Colombia no da tregua y las diferencias entre la Jesuu y Yina Calderón no cesan, pues desde que Valentina Ruiz volvió a la competencia, le declaró su postura a su compañera y le dejó claro que no se dejará de ella, es más, que ni le hable, porque no quiere saber nada de ella, aún así, el cruce de palabras entre ambas es un constante pan de cada día.

¿Por qué la Jesuu le dijo a Yina Calderón que se cree Melissa Gate?

Tras la gala del pasado viernes 2 de mayo, La Jesuu y Yina Calderón tuvieron otro desencuentro, pues la Jesuu no dudó en decirle a su compañera que ella se cree Melissa Gate, pero “no la da”, esto, al parecer por cómo la empresaria se expresa ante las cámaras, al hacer una advertencia de que no se dejará en el brunch de nominados, este domingo 4 de mayo.

Las reacciones que dejó el enfrentamiento entre Yina Calderón y La Jesuu

Tras la publicación del video que deja en evidencia la polémica diferencia entre La Jesuu y Yina Calderón, los usuarios en redes sociales no dudaron en dejar sus comentarios y manifestar que Yina sí se quiere parecer a Melissa Gate y que de hecho, a la Jesuu no le contesta feo como sí lo hizo con Karina García, a quien advirtió por supuestamente meterse con ella, por eso, los fanáticos del programa en vivo no duraron en opinar y decir que a Calderón le da miedo la Jesuu y por eso no responde nada, de hecho, la misma caleña se lo dijo, que “no tiene cómo responderle”.

Se dañó una amistad en La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón no solo está teniendo diferencias con la Jesuu tras su regreso, también terminó su amistad con Karina García y con Altafulla, quienes ya se convirtieron en sus objetivos dentro de La casa de los famosos Colombia, pues de acuerdo con Yina y la Toxicosteña, la paisa solo se victimiza y en la competencia está jugando sola a su favor, usando los beneficios que podría tener al lado de Altafulla.