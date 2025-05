Karina García está decidiendo no guardar silencio en La casa de los famosos Colombia. Luego de que se presentó el cine, la modelo se dio cuenta de que sus amigas hablaban mal de ella y la tachaban por su forma de ser.

Artículos relacionados Salud ¿Cuáles son los primeros síntomas del VIH? Famoso reguetonero revela su diagnóstico

Pese a ello, Karina continuó hablando con Yina Calderón, pero eso se truncó porque la empresaria de fajas le hizo una advertencia de no entrometerse, a lo que la paisa le contestó que ella no le tenía miedo. Sin embargo, eso no fue lo único, pues luego aseguró que la polémica influenciadora es la que le tiene miedo y no precisamente a ella, sino a Melissa Gate.

¿Por qué Karina García dijo que Yina Calderón le tiene miedo a Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?

En redes sociales han venido surgiendo comentarios de que Yina Calderón se quiere parecer a Melissa Gate; de hecho, La Jesuu se lo dijo en la cara a la empresaria de fajas.

Además, algo que sucedió hace poco tiempo fue que Yina nominó a Karina, quien era su amiga, contando con la posibilidad de mandar a la placa a Melissa, teniendo en cuenta que era su rival cuando empezó el reality de la vida en vivo.

A partir de ello, Karina García hizo su análisis y comentó que Yina le tendría miedo a Melissa y de ahí sus más recientes acciones.

Artículos relacionados Karina García Karina García se defendió por primera vez de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia | VIDEO

"Su cabecilla (Yina Calderón) prefirió nominar a su amiga que a su exenemiga solamente porque cogió un porcentaje grande y le tenía miedo a sus seguidores", aseguró Karina García.

¿Melissa Gate y Yina Calderón son rivales de votación en La casa de los famosos Colombia 2025?

En su momento, Melissa Gate fue la participante con mayor porcentaje en las votaciones de La casa de los famosos, pero Yina Calderón la sobrepasó por muy poco. No obstante, la empresaria tuvo una notoria recaída en la más reciente eliminación, siendo de las últimas en ingresar al reality.

Artículos relacionados La casa de los famosos IA predice el top 10 definitivo de La casa de los famosos Colombia 2025, ¿acertará?

Yina Calderón está siendo controversial, pues habla sin filtro y no mide sus palabras, algo que por lo que se puede ver Karina García no se está aguantando y por eso le está respondiendo.

La casa de los famosos Colombia 2025 es tendencia digital, mírala EN VIVO descargando gratis la app del Canal RCN. Clic aquí.