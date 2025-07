El actor Raúl Ocampo tomó una arriesgada decisión en MasterChef Celebrity y no pudo cocinar en el reto creativo de este martes 1 de julio.

Los participantes llegaron para un nuevo reto creativo en MasterChef Celebrity en el que debían trabajar en parejas, las cuales eligieron de manera libre.

Sin embargo, el actor Luisfer Hoyos se quedó sin pareja, por lo que, la presentadora Claudia Bahamón le indicó que podía arriesgarse y asumir lo que dijera un sobre que tenía en su poder o elegir a algún compañero y que a este le cayera dicha suerte.

El actor optó por asumir él dicha responsabilidad, indicando que no sería capaz de cargar con que por su culpa otro compañero recibiera una noticia negativa.

Claudia Bahamón preguntó que si algún compañero quería hacer el cambio por voluntad propia, a lo que el actor Raúl Ocampo decidió arriesgarse.

"El que tenga miedo a m*rir que no nazca. Segurísimo 200%. Que pase lo que sea conmigo, yo levanté la mano, yo lo asumo", expresó.

Por su parte, varios de sus compañeros detallaron que ellos no se hubieran arriesgado de esa manera, pues sienten que todavía no es el tiempo para tomar esas decisiones en la competencia.

Luego de que nadie más quisiera arriesgarse, Luisfer se fue a su lugar junto a la actriz Carolina Sabino y el actor Raúyl Ocampo leyó el sobre delante de todos revelando lo que todos querían saber.

"No cocinas en este reto, no tienes inmunidad y no te pones delantal negro", decía el sobre.