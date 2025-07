Juliana Calderón envió supuesta indirecta a Melissa Gate

La empresaria de productos capilares, Juliana Calderón, aprovechó sus redes sociales para enviar un poderoso mensaje a sus miles de seguidores para recordarles lo valiosas que son como mujeres y la importancia de apoyarse por encima de las diferencias.

Sin embargo, aunque su mensaje parecía estar cargado de vibras bonitas y de empoderamiento para su comunidad de Instagram, algunos tomaron su mensaje como una clara indirecta para algunas de las compañeras que tuvo su hermana Yina Calderón en el reality de convivencia, por las diferentes que están teniendo públicamente.

¿Cuál fue la presunta indirecta de Juliana Calderón a Melissa Gate?

En medio de su mensaje de empoderamiento, la empresaria invitó a las mujeres que la siguen a tener más sororidad y habló de lo feo que es que entre mujeres no se apoyen, sino que, por el contrario, traten de opacarse. Esto, aunque fue un mensaje bastante positivo, no pasó inadvertido en redes.

Muchos aseguraron que esas palabras llegaban justo cuando Melissa Gate estaba protagonizando una fuerte controversia con dos examigas. Una de ellas, La Jesuu, quien también hizo parte de La casa de los famosos Colombia, y otra discusión paralela con Mariana Zapata quien parecía ser una de sus amigas más sólidas.

¿Cuál pudo ser el verdadero mensaje de Juliana Calderón?

Más allá del fragmento ya citado, la joven se centró en hablar sobre el valor, la belleza y el compromiso que tienen las mujeres y quiso invitarlas a que se despierten cada día, reconociendo los seres tan maravillosos que son y dejando que en su vida solo estén personas que sumen a esa energía.

Cerró invitándolas a que alejaran de su lado a toda persona que les representara un obstáculo o que no estuviera a la altura de sus sentimientos. "Ustedes no tienen que estar con alguien que no las quiera, tienen que estar con alguien que las ame, que no las trate feo y que no las valore".