Karina García y Andrés Altafulla protagonizaron un inesperado momento romántico dentro de La casa de los famosos Colombia sin pensar que serían espiados por Emiro Navarro y Melissa Gate, quienes usaron su beneficio de líder para ver las cámaras. Al ser confrontada por los influenciadores, Karina lo negó todo.

Luego de vivir un tensionante momento dentro de La casa de los famosos Colombia durante la visita de Marlon Solórzano y una nueva función del cine, Karina García y Andrés Altafulla habrían decidido deshacerse de la tensión con una romántica noche, sin contar con que serían espiados por Emiro Navarro y Melissa Gate.

Los influenciadores pudieron presenciar todo lo que estaba ocurriendo entre la pareja en la habitación ‘Fuego’ y no pudieron ocultar su sorpresa. No lo puedo creer. O sea que el Jefe está viendo eso, qué pena con él, mencionó Melissa completamente sorprendida con las imágenes.

Emiro y Melissa decidieron ingresar a la habitación ‘Fuego’ para ver cómo reaccionaba la pareja, quienes al sentir su presencia quedaron inmóviles para retomar su momento una vez abandonaran el lugar.

Al día siguiente, Emiro Navarro y Melissa Gate decidieron abordar a Andrés Altafulla para que confesara lo que estaba haciendo con Karina García en plena madrugada, pero de su parte solo obtuvieron risas nerviosas. Posteriormente, Karina llegó al lugar y se dio cuenta de que estaban hablando de lo sucedido, pero negó todo, pese a que Emiro le explicó explícitamente lo que vio.

“No pasó nada, el hecho de que tú estés debajo de una cobija no significa nada. Eso no fue real, ustedes vieron lo que no es”, aseguró Karina.