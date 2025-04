El cambio de look de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia desató toda una polémica fuera del reality. Internautas comenzaron a compararla con Yeferson Cossio, quien no dudó en cambiar su estilo de cabello para evitar seguir siendo relacionado con ella. Sin embargo, una serie de comentarios de su parte sobre Yina provocó la reacción de su hermana Leonela.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre el nuevo corte de cabello de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

Luego de que se viralizaran en redes sociales varios videos que comparaban a Yeferson Cossio con Yina Calderón por su nuevo look en La casa de los famosos Colombia, el creador de contenido paisa decidió cambiarse el corte de cabello para evitar seguir siendo relacionado con ella. Así lo reveló a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula millones de seguidores.

Sin embargo, su reacción no se quedó solo en el cambio de imagen. En el mismo video, Cossio envió un mensaje directo a los internautas, pidiéndoles que dejaran de hacer comparaciones. Eso sí, sus palabras no fueron precisamente amables.

“Me acabo de cortar el cabello para que no sigan diciendo que me parezco a la care de motor (Yina Calderón). Literal, me lo acabo de cortar… Estoy que me calveo. A lo que sea, menos a eso. Uy no, respeten, a lo bien. No me tiren tan duro”, expresó con evidente molestia.

Hermana de Yina arremete contra Yeferson Cossio tras comentario sobre la influencer. (Foto Canal RCN).

¿Qué le dijo Leonela Calderón a Yeferson Cossio tras su comentario sobre el corte de Yina Calderón?

El comentario de Yeferson Cossio sobre el nuevo corte de cabello de Yina Calderón no pasó desapercibido y generó molestia en su hermana mayor, Leonela Calderón. A través de sus redes sociales, Leonela reaccionó con contundencia y le recordó al influencer que, según ella, su visibilidad en redes se debe en parte a la polémica con Yina.

“Señor Cossio, debería agradecerle a mi hermana que le cortaron el cabello de esa forma, para que usted resucite, para que vuelva a sonar, aunque sea un poquito”, afirmó.

Además, aprovechó para criticar el comentario de Cossio sobre la cabeza de Yina, señalando que él también ha cambiado su apariencia con procedimientos estéticos.