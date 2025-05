Las influenciadoras Melissa Gate y Yina Calderón sigue demostrando lo bien que va su acuerdo de paz en La casa de los famosos Colombia.

El Jefe puso a los participantes a jugar la actividad de las 'Etiquetas', donde cada participante debía calificar a sus compañeros a su consideración.

Melissa Gate optó por calificar a Yina Calderón como "Astuta" dando un argumento que sacó risas a la empresaria.

"Astuta, nos tramó todo el reality, pero ya la descubrimos. Nos hizo creer un montón de cosas que ahora ya no y cada quién piense lo que quiera, pero es muy inteligente, astuta y calculadora en lo positivo", le dijo.

Por su parte, Yina Calderón también calificó a Melissa Gate, a quien sorprendió con una descripción inesperada.

"He analizado a Melissa, no es mi mejor amiga, pero siento que es una persona imparcial, que si tiene que decirle la verdad en la cara a su propio amigo se la va a decir y no va a tirar para ningún lado y es algo importante en una persona, la imparcialidad", le dijo.