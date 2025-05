ELa empresaria Yina Calderón y el cantante Altafulla protagonizaron una fuerte discusión en La casa de los famosos Colombia luego de la jornada de nominación.

Si bien los famosos ya venían con algunas diferencias luego de que Yina Calderón criticara la relación de Altafulla con Karina García, en la nominación Altafulla le detalló que se quedaba con la empresaria que conoció afuera del reality que le decía que él era su amor platónico.

Al terminarse la jornada, Yina Calderón se acercó a él para pedirle que no dijera más eso y debido a la manera en que se lo dijo Altafulla decidió responderle y defenderse.

"A mí me respetas que yo no soy una maric* pintada en la pared, jamás en esta casa he dicho que me gustas o que eres mi amor platónico, deja de hablar tantas mentira, yo te abrí las puertas de mi casa cuando llegó dije que lo veía como un hermano, que eras buen ser humano, honrada, te da rabia, yo no soy como tú que lo andas metiend* en cualquier lado, a mí me gusta lo exclusivo", le dijo Yina.

Asimismo sugirió que él llegó a la casa solo para involucrarse con una mujer de Fuego y que lo salvaran.

Altafulla le contestó y le reiteró que prefería recordar a la Yina Calderón que conoció antes y le resaltó que sentía que ella necesitaba amor.

"Toda la vida me lo has dicho, tú me das risa. Yo me quedo con lo bonito cuando me decías que estabas enamorada de mí, no me tienes que gritar, es verdad, no me cabe en las manos las veces que me lo dijiste, toda la vida me dijiste que te daba celos Laura (...) tú eres capaz de lo que sea, yo tengo claro que no eres como yo (...) yo no tengo culpa de tus vacíos, a ti te falta es amor propio y un hombre que te ame", le comentó.