La casa de los famosos Colombia no para de dar de qué hablar en redes sociales por todo lo que sucede entre los habitantes del reality del Canal RCN. Muestra de ello son Camilo Trujillo y Karina García.

En las últimas semanas empezó a correr un rumor por toda La casa de los famosos Colombia de un supuesto interés y atracción entre Karina García y Camilo Trujillo.

Ante esto, varios de los participante les han empezado a preguntar, una de ellas fue la influenciadora Yina Calderón, quien le indagó a su amiga Karina qué sentía por el actor.

Karina García le contestó a Yina Calderón que a ella le parece atractivo Camilo Trujillo y que aunque la primera semana lo había nominado, ya tenía otra percepción de él.

Karina García fue sincera al expresar que ella no ha sentido ningún tipo de coqueteo o interés por parte del actor, ya que él ni la determinaba en ocasiones.

Él a mí no me mira, no me coquetea, yo no siento que yo le guste.