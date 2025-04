La influenciadora Karina García le respondió a la Toxi Costeña luego de que la llenara de comentarios ofensivos en La casa de los famosos Colombia.

La cantante calificó a la creadora de contenido como "víctima" y le detalló las razones por las que no le habla cuestionando sus comportamientos y su relación con el artista Altafulla.

La paisa decidió responderle catalogándola como "mentirosa" y dándole a conocer su opinión frente a lo que le dijo.

"Pensé que era mi amiga, te brindé una amistad sincera, leal, me vengo a dar cuenta de todas las cosas feas que sientes hacia mí. Me pareces mentirosa porque dices que se asoma la lágrima y antes me consolabas y me decías que me entendías, fueron excusas para mí las razones por las que me dejaste de hablar, no tuviste la valentía para decírmelo en la cara, sino que me tuve que enterar por un cine y recuerda que yo no so Camilo, a mí me respetas", le dijo.