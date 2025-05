La influenciadora Karina García contó cuál era su relación real con el cantante B-King, exesposo de la Dj Marcela Reyes luego de las declaraciones de la empresaria sobre una supuesta infidelidad entre el artista y la paisa.

El artista cedió una entrevista a 'Buen día, Colombia' luego de las declaraciones de la Dj Marcela Reyes al respecto, donde desmintió a la empresaria indicando que no tuvo ninguna relación sentimental con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Luego de la eliminación de la influenciadora de La casa de los famosos Colombia estuvo en 'Buen Día, Colombia', donde le mostraron dicha entrevista de B-King y la información sobre dicha polémica, en la que ella detalló que jamás tuvo algo con el artista.

"Él lo dijo, siempre que yo lo vi con él fue con su esposa, mi amiga (Marcela), no sé quién salió con eso (...) estoy impresionada, me parece muy raro que mi amiga que me conoce, que somos amigas tantos años, que no tiene una queja mía ni con su exmarido, ni con nadie, no sé por qué non esperar, preguntarme o si tienen pruebas mostrarlas", dijo.