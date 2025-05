La influenciadora Karina García respondió a quienes la tildan de "quitamaridos" tras varias de las polémicas que ha protagonizado por supuestamente involucrarse con hombres ajenos, entre ellos los que vivió con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia Laura González y su amiga la Dj Marcela Reyes.

La creadora de contenido estuvo en 'Buen Día, Colombia' y allí la cuestionaron sobre las críticas y los problemas que se ha ganado por dichas confirmaciones tras darle a conocer las declaraciones que ofreció Marcela Reyes en la que detalló que su exesposo B-King le habría sido infiel con ella, a lo que ella señaló que nunca le ha quitado el marido a nadie.

"Jajaja no sé, me encantaría que mostraran las pruebas de a quién yo le he quitado el marido, las quiero ver, por qué siempre me la quieren montar por lo mismo. Yo no tengo la culpa de que me miren, así suene presumida, yo no tengo la culpa de ser una mujer se*y, diferente, pero eso no quiere decir que yo sea una b*ndida y que vaya a irrespetar un matrimonio, estoy tranquila", señaló.