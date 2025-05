Tras una caótica semana apocalíptica en La casa de los famosos Colombia Karina García se convirtió en la reciente eliminada y tuvo que decir adiós para siempre a la competencia. Aunque su salida generó todo tipo de reacciones la joven influenciadora se mostró tranquila y hasta anunció que viajaría a Dubái junto a dos de sus seguidores.

Tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia Karina García tuvo sus primeros acercamientos con el mundo real en donde se enteró de todo lo que había sucedido durante los meses que estuvo dentro de la competencia.

Además, se refirió a diversos temas que fueron tocados dentro de su paso por el reality como por ejemplo la situación que vivió con Laura González, quien la acusó de ser la tercera en discordia en su relación.

Y es que vale la pena recordar que un viaje a Dubái con uno de sus amigos fue uno de los detonantes que generó diversas peleas dentro de La casa de los famosos Colombia, por lo que tras salir del reality Karina no dudó en bromear al respecto al asegurar que viajaría una vez más a territorio del medio oriente.

En entrevista con el programa matutino del Canal RCN, ‘Buen Día, Colombia’ Karina García se tomó con humor los comentarios de los presentadores que quisieron indagar sobre varias situaciones que pasaron dentro de La casa de los famosos Colombia, entre esas el tema de su viaje a Dubái.

Ante esto la influenciadora no dudó en bromear que llevaría a dos de sus fanáticos a viajar junto a ella a Dubái y hasta resaltó que tanto La Toxi Costeña como Yina Calderón se habían perdido de este tipo de beneficios tras traicionar su amistad.

“Nos vamos para Dubái y me voy a llevar a dos seguidores. A mí me encanta viajar y me encanta consentir a mis amigas, La Toxica y Yina se lo perdieron porque soy súper abundante”, dijo entre risas mientras era entrevistada en el programa.