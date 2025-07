La actriz Marilyn Patiño vivió momentos de angustia recientemente luego que dos de sus tres hijos se enfermaran y tuviesen que ser atendidos por urgencias en Estados Unidos.

Marilyn Patiño les compartió a sus seguidores el complejo momento que vivió en los últimos días luego que sus dos hijos mayores se enfermaran en momentos diferentes.

La actriz no detalló en cuáles fueron las causas que la obligaron a llevar a sus hijos por urgencias al médico, pero sí contó la dura realidad que pasó mientras los atendían en el hospital.

Marilyn aseguró que sus hijos tuvieron que ser hospitalizados durante varios días en donde ella tuvo que estar con ellos allá pasando noches en vela y hasta sin comer.

“No con el ánimo de victimizarme ni nada por el estilo, pero es la realidad, y yo les dije: la verdad, no he cenado, no he comido, desayunado, almorzado… ya llevo dos días sin comer”