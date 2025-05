Karina García se convirtió en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia. Tras su salida, La Liendra, exparticipante del reality, se pronunció para compartir su opinión al respecto y contar si su perspectiva sobre Melissa Gate, quien estuvo a favor de esta eliminación, ha cambiado, y si seguirá apoyándola o no.

¿La Liendra apoyó la salida de Karina García de La casa de los famosos Colombia?

Aunque La Liendra calificó la eliminación de Karina como “estratégica y bien jugada” pues, según él, los participantes se unieron para sacarla y lograron su objetivo, también cuestionó la forma en que lo hicieron. Criticó los comentarios negativos que recibió Karina y no dudó en llamar “odiosos” a algunos concursantes.

Además, destacó la fortaleza de la creadora de contenido al resaltar que todos los fandoms tuvieron que unirse para eliminarla y, aun así, estuvo cerca de regresar. “Karina es muy fuerte. Se tuvieron que unir todos los fandoms para sacarla y, sin embargo, casi vuelve a ingresar”, dijo.

¿La Liendra retiró su apoyo a Melissa Gate tras eliminación de Karina García? Esto dijo el influenciador

La Liendra cuestionó el hecho de que Karina García haya salido de La casa de los famosos Colombia ya que según él era la única participante que podía competir directamente con Melissa Gate y aunque no estuvo de acuerdo con esta movida de los competidores para eliminar a la influenciadora paisa, aseguró que su apoyo a Melissa seguía en pie.

Esto dijo La Liendra sobre su apoyo a Melissa luego de que Karina saliera de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

“A mí me gustaría que ganara Melissa, pero sin embargo me gustaba que estuviera Karina, porque sentía que Karina era la única que le podía competir a Melissa y aunque uno quiere que gane Melissa también era bueno tener ese versus”.

Incluso el creador de contenido confesó si le gustaría o no ser jefe de campaña de Melissa Gate, tal y como ocurrió con los participantes de la temporada anterior en donde famosos eliminados regresan a la competencia para apoyar a uno de los finalistas y lograr acumular votos. “Me encantaría, porque me cae muy bien Melissa, pero yo no sé si quiera volver a La casa de los famosos”.