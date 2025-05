La influenciadora Karina García reveló que ya no le teme a la empresaria Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia con quien sostenía una amistad.

La creadora de contenido sostenía una conversación con la caleña la Jesuu en el cuarto Fuego en La casa de los famosos Colombia sobre las traiciones de personas cercanas.

En medio de su diálogo, trajeron a colación la situación que pasó entre Yina Calderón y Karina García, donde la paisa se dio cuenta lo que hablaba la empresaria de ella a su espalda.

Tras su enemistad, Karina García había confesado que ella le tenía miedo a Yina Calderón por su carácter tan fuerte; sin embargo, debido a las recientes discusiones que han protagonizado detalló que se le quitó su temor hacia ella.

"No le tengo nada de miedo, no sé qué me pasó, no le tengo miedo, Dios te bendiga, no te tengo miedo, cero, no tengo miedo de nada, ¿qué puede hacer ella contra mí? sacar cosas, inventar cosas, yo estoy protegida por Dios y no le tengo miedo a nadie, tengo temor de Dios y ya. Me tengo miedo quizás a mí misma", dijo.