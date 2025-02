La influenciadora Karina García se sinceró con Marlon Solórzano sobre su relación en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN, que puedes ver 24/7 a través de la aplicación dando clic AQUÍ.

Karina García dejó claro que sus sentimientos por Marlon Solórzano están por encima del dinero.

“Afuera me deben estar juzgando mucho por estar con él tan rápido (…) yo dije que me gastaba mensual 70 millones en cositas y eso se fue súper viral (…) yo creo en ti, a mí no me importa el dinero contigo, es muy raro. Yo no necesito que tenga dinero”, expresó.