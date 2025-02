La influenciadora y cantante Marilyn Oquendo reveló qué le diría a Karina García si el Jefe le diera la oportunidad de ingresar a La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN, que puedes disfrutar desde la aplicación dando clic AQUÍ.

La creadora de contenido estuvo como invitada en el programa matutino ‘Buen Día, Colombia’, donde ofreció su versión sobre su polémica con la influenciadora Karina García, luego de que esta fuera interrogada al respecto por la modelo trans Sofía Avendaño tras haber quedado eliminada del reality.

Marilyn Oquendo señaló que, ella fue la responsable de contactar a Karina García con el equipo de La casa de los famosos Colombia, donde ambas soñaban con ingresar, pero quien pasó directa fue Karina, pues Marilyn tuvo que someterse a votación, pero no logró pasar.

Lo que según señaló que le molestó fue que Karina le ocultó que había logrado hacer parte del programa, razón por la que dejaron de ser amigas.

Ante la pregunta si ingresaría a otra temporada de La casa de los famosos Colombia, indicó que sí, pero detalló que también lo haría en la temporada actual para decirle públicamente a Karina la verdad.

“Claro que sí, es más si RCN me quiere entrar a este le digo sus tres verdades en la cara a Karina que me entren. Soy una persona que siempre habla desde el amor y ella estoy segura que si me entrar quedaría como se quedó allá cuando Sofía le dijo ‘cuenta lo que hiciste a Marilyn Oquendo’ porque se quedó muda, blanca, porque ella sabe quién soy yo en su vida en muchos aspectos”, dijo.