La influenciadora Melissa Gate rompió en llanto tras cumplir años dentro de La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN.

La creadora de contenido no pudo contener las lágrimas tras cumplir un año más de vida dentro del reality y sentirse nostálgica por no poder celebrarlos junto a sus seres queridos, en especial, con su madre y su hijo.

Según reveló lleva nueve años sin poder festejar esa fecha con su hijo, debido a que él vive en Estados Unidos y nunca se pueden ver para su cumpleaños por los compromisos del joven y porque ella no ha logrado conseguir la VISA.

Tras tener dicho estado de ánimo, Mateo Varela la vio así y decidió darle un abrazo y palabras de aliento en su día.

"Me gusta ver una mujer tan fuerte como vos que se quiebre en llanto. La gente no sabe lo maravillosa que es y aquí se va a dar cuenta. Dentro de ti hay un persona demasiado dulce, noble, tierna que se quiebra, que también de vez en cuando tiene que llorar. Hay que ser fuerte, pero no hay que llenarse de miedo, ni odio”, le dijo.