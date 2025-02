Tras la transmisión del noveno capítulo de La casa de los famosos Colombia 2025, se presentó el After con Vicky Berrío y Karen Sevillano.

Desde el día uno, la comediante y la influencer conectaron tan bien que son las favoritas del público y no se pierden el análisis que hacen de La casa de los famosos. Entonces, en esta oportunidad, la dupla maravilla no dudó en decir que ya se estarían formando grupos y alianzas en el reality de la vida en vivo.

Por lo tanto, con tablero y fotos de los participantes de La casa de los famosos, Karen y Vicky se atrevieron a armar los posibles colectivos que después de una semana estarían dándose.

¿Qué alianzas habría en La casa de los famosos Colombia 2025?

Así las cosas, la primera alianza que estaría gestándose sería entre la actriz Norma Nivia, la influencer Melissa Gate y el actor Mauricio Figueroa; esa sería la base y probablemente a ellos se sumarían dos famosos y serían el actor El Flaco Solórzano y el influenciador La Liendra.

Por otro lado, otro grupo o alianza sería entre Yina Calderón y La Toxi costeña, a ello se agregaría Karina García, sin embargo, entre Calderón y García habría desconfianza. Por lo tanto, si no es Karina estaría Lady Tabares en este grupo porque la actriz se la ha llevado bien con la empresaria de fajas.

Debido a lo anterior, Karina García se iría con Marlon Solórzano porque ya están muy acaramelados. Entretanto, otro grupo sería una alianza de tres entre Emiro Navarro, Yaya Muñoz y La Jesuu. En adición, José Rodríguez podrían llegar ahí.

¿Cuál participante estaría solo y sin alianzas en La casa de los famosos Colombia 2025?

En cuanto a Camilo Trujillo, las presentadoras del After, Karen Sevillano y Vicky Berrío, no ubicaron al actor en ningún lado porque dieron a entender que no estaría haciendo nada en La casa de los famosos Colombia.

Lo cierto de todo es que poco a poco, con el paso de los días, los famosos van mostrando afinidades más con los unos que con los otros.

