La creadora de contenido Melissa Gate rompió en llanto recientemente en La casa de los famosos Colombia tras recibir una sanción del Jefe por un conflicto con Yina Calderón.

En la gala del 1 de marzo de La casa de los famosos Colombia, el Jefe decidió llamarles la atención a Melissa Gate y a Yina Calderón tras unos fuertes cruces que han protagonizado en la competencia.

Sin embargo, el Jefe de La casa de los famosos Colombia fue más drástico con Melissa Gate, a quien decidió ponerle una sanción por hacerle comentarios a Yina Calderón sobre su físico.

La sanción dejó a Melissa sin la posibilidad de participar por el liderazgo de la semana y también de no poder obtener ningún beneficio durante la semana.

Melissa se mostró inconforme con la decisión del Jefe al sentirse regañada y señalada solo ella en comparación con su compañera Yina Calderón, esta frustración la influenciadora la exteriorizó al siguiente día de lo sucedido.

Melissa Gate se puso a llorar en su cama en La casa de los famosos Colombia de manera desconsolada, esto hasta que llegó Norma Nivia y Yana Karpova a consolarla.

La influenciadora paisa expresó su frustración e inconformidad por la sanción que le puso el Jefe por culpa de su problema con Yina Calderón. Melissa fue clara al expresar que no le había gustado que la regañaran en público.

A mí no me gusta que me regañen así delante de todo el mundo, cuando yo sé que la otra ha hecho cosas peores.