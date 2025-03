El Jefe de La casa de los famosos Colombia sorprendió a los participantes en el capítulo 35 del reality del Canal RCN al tomar drástica decisión con Melissa Gate tras discusión con Yina Calderón.

El Jefe se conectó con La casa de los famosos Colombia en medio de la gala en vivo del programa conducida por Carla Giraldo y Marcelo Cezán para imponer una sanción a Melissa Gate.

La máxima autoridad del reality del Canal RCN le expresó a Melissa Gate que en varias ocasiones como ese día en la mañana había tenido comentarios despectivos con Yina Calderón y que se había burlado de un tema físico que afecta a muchas mujeres en el mundo.

El Jefe decidió llamar la atención a Melissa Gate previo a la fiesta del sábado y ponerle una sanción para la siguiente semana al dejarla sin posibilidades de ser líder de la semana.

Al terminar el Jefe de hablar en La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate le contestó que la única manera que ella dejara de burlarse de Yina era que ella también no la irrespetara.

Sin embargo, luego de subir a la fiesta del sábado en donde les dieron un celular para tomar fotos y hacer videos de la celebración de carnaval que tenían, Melissa lo tomó para expresarle su inconformidad al Jefe.

Melissa Gate aseguró que no estaba de acuerdo que le hubiesen llamado la atención y le colocaran solo la sanción a ella, ya que el conflicto había sido de dos y no solo ella.

Además, aseguró que se sentía triste por la forma en que el Jefe le habló y también por ver que Yina Calderón por sus ataques nunca había sido sancionada.

Quiero aprovechar la ocasión para expresar mi disconformidad, no estoy de acuerdo con lo que se dijo en vivo y en directo, me parece muy injusto que solo me regañen a mí con problemas que Yina también ocasionó.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Merlano opinó de la reacción de Yaya Muñoz contra Melissa Gate en La casa de los famosos

¿Cuál fue el castigo que le pusieron a Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?