El actor Julián Trujillo, que ha enamorado con su regreso a La casa de los famosos Colombia con una sorprendente sección llamada "Frente al espejo", apareció en nuevo capítulo junto a la influenciadora Karina García.

El actor confrontó a Karina García sobre sus inseguridades y su comportamiento en la competencia.

La influenciadora señaló que le confesaba mucho observaba en el espejo y ver su ser debido a todo el dolor que siente al ver por todo lo que ha pasado.

Asimismo, indicó que no entendía por qué en el reality todo le afecta a un nivel superior, detallando que siente que en la competencia ha vuelto a ser una niña.

"Es que no sé por qué soy tan sensible y me dan tantas ganas de llorar, aquí me duele todo, me afecta todo, que me rechacen. He tenido familia que yo sé que no me quiere, pero a medida que he ido crecido lo acepto y ver que me pasa lo mismo acá cuando me siento tan vulnerable rodeada de gente que no conozco, que no gustan de mí, pero yo soy así no sé qué más hacer", agregó.