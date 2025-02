Gonzalo Escoba 'Coco' se ha apoderado de las tendencias desde la gala del 19 de febrero de La casa de los famosos Colombia cuando de manera sorpresiva utilizó su poder como líder de la semana para nominar a Karina García.

La nominación de Coco a Karina García provocó malas reacciones en las amigas de la modelo antioqueña, en especial en Yina Calderón y en La Jesuu, quienes no lo bajaron de 'falso' y 'doble cara'.

Precisamente, Valentina Ruiz fue una de las que más se exaltó con la decisión de Coco de nominar a Karina García, por lo que se paró de manera brusca a encarar al actor de Oki Doki.

Valentina le reclamó por haber traicionado supuestamente la confianza de la mujer que invitó al cuarto del líder y con la que había estado hablando la noche anterior.

La Jesuu le expresó que él en esa conversación privada con Karina García le había expresado que no estaba de acuerdo con su forma de vestir, algo a lo que él no tenía derecho de opinar.

Ante esta confrontación, Coco solo le respondía si ella y Yina Calderón tenían todo el contexto de la conversación con Karina para juzgarlo a él.

Sin embargo, La Jesuu estaba tan exaltada que Melissa Gate y La Liendra ayudaron a llevarse a Coco para evitar que siguiera subiendo la tensión y pasara algo peor.

Melissa Gate sacó de la discusión a Coco y le expresó que no debía ponerse a alegar con ellas porque su estrategia era provocarlo para que quedara mal ante los televidentes.

Usted tiene que ser un caballero y no caer en el juego de ellas, lo quieren provocar para hacerlo quedar mal.

En otro de los videos, se pudo ver que, La Jesuu siguió tan molesta con Coco que aseguró que si no se iba de La casa de los famosos Colombia el próximo domingo no sabía cómo iba a actuar con él.

Uno no puede ser tan payaso y tan viejo. Que me saquen de aquí o que se coja la gente porque yo con ese man no puedo.