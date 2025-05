Maluma está más que listo para cantar en el estadio El Campín de Bogotá como parte de ‘Medallo en el mapa 2.0’. El ‘Pretty Boy’ saltará sobre el máximo escenario de los capitalinos tras un primer show en Medellín.

Como se esperaba, su concierto en el Atanasio Girardot dejó momentos icónicos y llenó de alegría a las miles de personas que habían asistido a verlo. Para el Nemesio no se espera lo contrario.

Maluma tiene listo su repertorio, con sus grandes clásicos, así como otros temas que lo han puesto en la órbita musical en el tiempo reciente. Una de las grandes preguntas que se hacen sus fans es quiénes lo acompañarán en el escenario; en el caso de Medellín, cantó junto a Pipe Peláez, Carín León, Feid, Piso 21, entre otros.

¿Quiénes cantarán junto a Maluma en el concierto de El Campín de Bogotá?

Para la capital del país ya han trascendido algunos nombres de destacados artistas, aumentando un más la expectativa que las personas tienen por verlo.

El sitio web 360 reveló que algunos de los invitados del paisa serían Carlos Vives, Andrés Cepeda, Ryan Castro, Bacilos, Wolfine, Noriel, Golpe a Golpe, Pipe Bueno, DFMZ y de nuevo Pipe Peláez.

En algún momento se llegó a pensar en la posibilidad de Shakira o Karol G como grandes invitadas, pero ambas posibilidades parecen casi descartadas. Actualmente, la ‘Bichota’ estaría centrada en otros proyectos, mientras que la barranquillera ya se encuentra en Estados Unidos preparando la segunda parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’.

Lo cierto es que el ‘Pretty Boy’ le apuesta a esta fórmula para generar mayor éxito y hacer de su presentación algo más inmenso.

Maluma tiene preparada una gran puesta en escena, como ocurrió en Medellín y no se ahorrará ningún esfuerzo para que sus fans regresen felices a sus hogares.

Se conoció que su setlist será la siguiente:

Borro Cassette

El Perdedor

Obsesión

Miss Independent

Carnaval

Marinero

Vente pa' ca

Corazón

Chantaje

Cuatro Babys

11 PM

HP

Felices los cuatro

Admy

Hawái

Fresh Kerias

Mojando Asientos

Cosas pendientes

Guaro

Por qué será

Imposible

Call me

Oe Bebé

+57

Ohnana

Sobrio

Según Quién

Si tú me vieras

¿Qué dijo Maluma sobre las redes sociales en su concierto de Medellín?

En medio de su show en la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’, Maluma hizo una profunda reflexión y llamó la atención por el uso y el impacto de las redes sociales.

“Entiendan que un like no te hace mejor persona, los comentarios que realmente importan, son los de tu familia y de las personas que te quieren con tu corazón”, dijo Maluma ante miles de personas, y agregó que si una persona no sabe usar las redes sociales se convierte en un instrumento de ellas.