El actor que aparece como protagonista en el video musical “Papasito” de Karol G es Danny Ramírez, intérprete de ascendencia colombiana con experiencia en producciones de cine y televisión en Estados Unidos.

¿En qué producciones ha trabajado Danny Ramírez, el bailarín del video de Karol G?

Danny Ramírez ha participado en películas de Marvel, como The Falcon and The Winter Soldier, donde interpretó a Joaquín Torres.

Danny Ramírez, actor de Marvel, acompaña a Karol G en video musical de Tropicoqueta. (Foto de AFP)

El actor que baila junto a Karol G también ha actuado en la película Top Gun: Maverick y en series como The Last of Us. Su carrera incluye proyectos tanto en cine como en plataformas de streaming.

¿Qué relación tiene Danny Ramírez con Colombia?

Danny Ramírez tiene ascendencia colombiana y mexicana. Aunque nació en Chicago, Estados Unidos, su familia proviene de Colombia y México.

Esta descendencia y conexión cultural fue uno de los motivos por los cuales fue elegido para participar en el video musical de Karol G y ahora es la envidia de muchos en hombres.

¿Cuál es el papel de Danny Ramírez en el video “Papasito” de Karol G?

En el video de “Papasito”, Danny Ramírez interpreta a un personaje inspirado en el cine clásico de los años 50. El videoclip fue grabado con una estética que remite a esa época, y su narrativa incluye elementos visuales que hacen homenaje al cine de oro mexicano y estadounidense.

El actor compartió imágenes del rodaje en su cuenta de Instagram. (Foto de AFP)

Danny genera atracción en Karol G y terminan bailando el techno merengue, en el que la colombiana canta en inglés.

Ramírez compartió imágenes del detrás de cámaras y expresó su agradecimiento a Karol G y al director Pedro Artola por permitirle ser parte del video del álbum Tropicoqueta. En su cuenta de Instagram, el actor escribió que fue un “honor” colaborar en un video que rinde homenaje al cine clásico a través de la música y el baile.

“Qué honor tan increíble haber sido invitado por Karol G para colaborar con ella y Pedro en este video musical tan divertido, romántico... Un baile con nuestras miradas, cuerpos y un hermoso homenaje a la época dorada de Hollywood. ¡Espero que todos disfruten!”, escribió Danny en Instagram.

¿Dónde se grabó el video de “Papasito”?

El videoclip fue grabado en escenarios que emulan sets cinematográficos antiguos. Karol G compartió imágenes del detrás de cámaras a través de sus redes sociales, mostrando el proceso de producción en el que participó Danny Ramírez.

La participación de Danny Ramírez encantó a los internautas, quienes conocían la trayectoria artística del actor.