Los influenciadores Emiro Navarro y la Jesuu decidieron hablar con la Toxi Costeña sobre su comportamiento con la creadora de contenido Karina García en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué le dijo Emiro Navarro a la Toxi Costeña sobre su actitud con Karina García?

En una conversación en la cocina, Emiro Navarro le detalló que +el no tenía por qué ella había cambiado de un momento a otro con Karina García destacando que la influenciadora nunca ha hablado mal de ella.

"Eso es algo tuyo, yo sí tengo claro que ella de ti no tiene un mal sentimiento, no puedo decir que es mutuo porque yo solo veo que viene de tu parte porque nunca me ha dicho cosas malas de ti", le dijo.

Además, le aconsejó que tenía que controlarse al respecto y que si sabía que las cosas que le estaban diciendo no son verdad no tendría porque atacarse, haciendo referencia a los rumores de que ella le gustaría Altafulla y por eso habría cambiado con ella.

"Por cualquier cosa que te digan tú vas a explotar, si sabes que no es así por qué te vas a sulfurar por algo que no es verdad, relájate (...) si yo reacciono es como si lo que me dicen fuera verdad", le señaló.

Sin embargo, la Toxi Costeña le indicó que ella no se iba a quedar callada y que, aunque no es verdad sí se iba a defender.

"No es verdad, pero sí me da rabia, el que lo quiera creer problema de él, pero si yo lo oigo me ataco porque quiero", mencionó.

¿Qué le dijo la Jesuu a la Toxi Costeña sobre su actitud con Karina García?

Por su parte, la Jesuu también aprovechó para reiterarle que Karina siempre ha hablado bien cuando le preguntan de ella.