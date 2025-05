Aunque parecía un equipo sólido, en los últimos días se ha diluido todo en el Team Fuego. Altafulla ha estado en el centro de las discordias y ha generado diferentes reacciones por su relación con Karina García en La casa de los famosos Colombia.

Justamente, a raíz de ese romance con la influenciadora antioqueña, es que se ha evidenciado la distancia entre La Toxi, Yina Calderón y Karina. De hecho, esta última ya dejó de hacer la sección del bochinche, una que habían creado las tres.

Y en medio de esa creciente tensión, La Toxi, en conversación con Emiro y Melissa, reveló por qué decidió alejarse definitivamente de Altafulla con quien, incluso, llegaron a crear una sección en la casa más famosa de Colombia.

Cómo tú no te vas a sentir extraña… si es tu amigo y apenas consiguió pareja, nada de eso volvió a ser igual. Soy un ser humano y uno se ‘raya’ o tiene que tomar distancia, pero eso no quiere decir que me gustara como hombre.

Seguidamente, recordó unas palabras del barranquillero en las que aseguraba que Yina estaba enamorada de él, así como Melissa.

Y es que la relación de Karina y Altafulla rompió por completo la amistad que había nacido entre él y La Toxi; incluso, el cantante llegó a asegurar que ella, más allá de ser su paisana, era su hermana.

En una charla posterior con Emiro y La Jesuu, La Toxi de nuevo dejó claro que no se alejó de Altafulla porque sintiera celos y sus razones tuvieron que ver más con sus conflictos con Karina.

La convivencia para la costeña y la antioqueña se ha vuelto insoportable últimamente. Recientemente, en el miércoles de nominación, se dijeron palabras de fuerte calibre, por lo que Carla Giraldo tuvo que regañarlas y llamarles la atención.

Sumado a lo anterior, en medio de la emisión en vivo de El Mañanero de La Mega, La Toxi fue consultada directamente sobre si le gusta Altafulla y fue contundente con su respuesta.

No. Yo puedo tener una amistad con sin necesidad de que me guste. No, no es que yo no me pueda acercar. Yo decidí abrirme, porque si la gente ve todo, yo no le busco el lado, es al revés. Nosotros nos agradamos porque nos parecemos mucho en la forma de hablar, de los chistes, de las cosas, tenemos muchas cosas en común, pero ni él me gusta".