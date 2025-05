La Toxi Costeña abrió su corazón y mostró su lado más vulnerable en La casa de los famosos Colombia en la dinámica 'Frente al espejo' de Julián Trujillo.

¿Por qué La Toxi Costeña lloró en La casa de los famosos Colombia?

En los últimos días los habitantes de La casa de los famosos Colombia han pasado por una nueva dinámica llamada 'Frente al espejo', actividad liderada por el exfinalista de La casa de los famosos Colombia, Julián Trujillo.

Esta actividad busca que los famosos abran sus corazones y al mirarse al espejo digan y suelten todo lo que tienen acumulado por dentro. La Toxi Costeña pasó por este espacio y allí las lágrimas la invadieron al hablar de su pasado y sus hijos.

Al mirarse al espejo Julián le preguntó ¿qué ves?, a esto la cantante respondió: "Veo una mujer fuerte, capaz, paciente, que no se rinde", palabras que mostraron su seguridad como mujer.

La Toxi Costeña fue sincera al decir que lo más le preocupa al estar en el reality del Canal RCN es los comentarios que les puedan estar diciendo a sus hijos sobre ella, ya que siempre ha velado porque nunca se sientan mal.

Les hablo mucho a mis hijos, siempres les digo que estoy bien que no se preocupen por nada, que no se dejen llevar por comentarios o cosas malas que se digan de mí.

La Toxi Costeña abrió su corazón y lloró en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN)

La Toxi Costeña lloró al recordar a sus hijos y a las personas que perdió en La casa de los famosos Colombia

La cantante confesó en 'Frente al espejo' que es una persona que se le hace difícil tomarle cariño a las personas, pero cuando lo hace es sincero.

Sin embargo, según contó, siempre que le toma cariño a alguien, esa persona se va de su vida, poniendo como ejemplo a Lady Tabares, quien salió recientemente del reality.

Cada vez que me encariño con alguien, esas personas se van.

La Toxi Costeña también habló de las personas que se han ido de su vida, recordando a su primer amor, sus padres y abuela, siendo ellos los que le enseñaron a no apegarse a nadie.

A mí no me van bien con los apegos. Mi mamá, mi papá, mi abuela se murió. Del hombre del que me enamoré solo me quedan mis hijos.

La Toxi no aguantó las lágrimas al confesar lo mucho que extraña a sus hijos, a quienes quiere darle todo lo que ella no tuvo y quienes le recuerdan lo mucho que la aman a diario.

Siento mucho miedo cuando no estoy cerca de mis hijos, porque no quiero que les pase nada parecido a lo que me pasó a mí. Me hace falta que mi hija diga que me ama, lo hace a cada segundo.

¿Qué confesó La Toxi Costeña sobre Karina García en La casa de los famosos Colombia?

La Toxi Costeña confesó que es una persona explosiva y que le da rabia con facilidad, algo que ha tenido que aprender a manejar dentro del reality del Canal RCN.

Precisamente, se refirió al tema de Karina García, asegurando que no le gustaban las personas que buscan llamar la atención y que pueden tapar a otras personas solo para verse ellas.

No puedo arreglar una situación que nunca hace nada. Me la llevo mejor con la gente de caracter, con la gente blandengue no.

