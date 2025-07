Manelyk González, una de las personalidades más reconocidas del entretenimiento mexicano y exintegrante de diversos realities de convivencia, volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras compartir su visión sobre el amor y las relaciones de pareja.

Artículos relacionados Salud Mujer de 77 años cambió su vida en un asilo por un crucero para recorrer el mundo

¿Qué cree Manelyk González que no puede faltar en una relación duradera?

En entrevista con La Mega Colombia, la empresaria y creadora de contenido fue clara al afirmar que, para ella, el dinero es un factor clave en una relación estable y duradera.

“Para que el amor perdure como al principio, hay que tener dinero”, aseguró.

Manelyk González generó un debate al afirmar que el dinero es clave para que el amor funcione. Foto Canal RCN

Según Manelyk, muchos de los conflictos en pareja tienen como raíz las dificultades económicas; un motivo que, según ella, impulsa a las personas a trabajar, esforzarse y superar sus propios límites.

Para la artista, la estabilidad emocional también requiere estabilidad financiera, y considera que los recursos permiten a las parejas disfrutar de experiencias como viajar o darse ciertos gustos.

Artículos relacionados Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo reaccionó al fallecimiento de Diogo Jota: "No tiene sentido"

“Del amor no se vive... o quizás sí, pero solo los primeros meses”, comentó.

¿Por qué Manelyk asegura que el dinero es clave para el amor?

La influencer explicó que su visión del amor proviene de sus propias vivencias, pues ha tenido relaciones con personas que no estaban en una buena situación económica, lo que terminó reforzando su postura actual.

“Claro que yo he tenido novio pobre, por eso lo digo. Pero yo trabajo mucho, soy muy trabajadora y tengo lo que quiero. No necesito un hombre, pero sí quiero a alguien que sume, que tenga iniciativa, que yo no tenga que pedirle nada”, enfatizó.

¿Qué busca realmente Manelyk González en una relación de pareja?

También habló sobre su actual pareja, Carlos Antonio Cruz, conocido como Caramelo, a quien conoció durante su participación en La Casa de los Famosos All Stars 2025.

Aunque él apenas inicia su carrera mediática, Manelyk aseguró que lo admira y ve en él un gran potencial, algo que considera fundamental en una relación, poder admirar al otro por su talento y proyección.

Artículos relacionados Luis Díaz Luis Díaz compartió sentidas palabras tras la muerte de Diogo Jota: "Me duele en el alma"

“Yo siempre he dicho que quiero un hombre estúpidamente millonario… ya lo he tenido y a lo mejor no he sido feliz. Ahora lo que mi cabeza dice es que necesito a este wey”.

Sus declaraciones desataron opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos internautas la critican por considerar su postura materialista, otros la aplauden por hablar sin filtros. Como siempre se ha caracterizado dentro y fuera de la pantalla, Manelyk no teme decir lo que piensa.