La relación de amistad entre Yina Calderón y Altafulla parece haberse roto por completo en el capítulo 95 de La casa de los famosos Colombia luego de la jornada de nominación.

La tensión empezó a aumentarse entre Yina Calderón y Altafulla en el juego de etiquetas previo a la nominación en donde la DJ de guaracha le colocó una etiqueta de 'arrecho' a Altafulla y lo criticó por su relación con Karina García.

Esta tensión llegó al máximo en la jornada de nominación cuando Altafulla nomino a Yina Calderón y al pasar al frente le aseguró que ya todos se habían dado cuenta que la palabra amistad no existía en ella y le sacó en cara cuando al parecer ella estaba enamorada de él.

Estas declaraciones de Altafulla enfurecieron a Yina Calderón quien tras el posicionamiento fue a buscar al cantante para reprocharle y pedirle que dejara de decir que ella estuvo enamorada de él.

Jamás en esta casa he dicho que me gustas o que eres mi amor platónico.

Altafulla siguió firme en su versión y le sacó en cara a Yina Calderón otros hechos del pasado entre ellos en donde ella supuestamente tenía celos de Laura González cuando era novia de él.

No me cabe en las manos las veces que me lo dijiste, toda la vida me dijiste que te daba celos Laura