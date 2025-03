La presentadora Claudia Bahamón ingresó a La casa de los famosos Colombia para guiar a los participantes en uno de sus retos de la prueba de presupuesto.

El Jefe llamó a todos los participantes a la terraza y allí se encontraron con la presentadora Claudia Bahamón, quien les presentó lo que debían hacer en su siguiente reto de presupuesto, donde los puso a hacer una torta y les dio un tiempo de 75 minutos.

Mientras varios de los famosos se dedicaron a dicha preparación, otros decidieron hacerle un tour a Claudia Bahamón por la casa.

Entre las famosas que la acompañaron estuvo la empresaria Yina Calderón, a quien la presentadora la interrogó sobre por qué discute tanto, a lo que ella le respondió que ella no es pele*na como muchos creen, pero sí lo es con "gente insoportable".

La presentadora le hizo hacer una promesa a Yina Calderón sobre su comportamiento en contra de la influenciadora Melissa Gate para que no reaccione a sus pullas.

"Vamos a hacer un trato tú y yo solamente porque me dijiste que eres del Huila porque soy regionalista y amo mi tierra, amo Colombia, amo mi Huila y la gente de allá no es pele*na. Si te dicen algo horrible no respondes con algo horrible. Así ella (Melissa) te diga lo que te diga, porque tienes que dar ejemplo, si a mí me dicen una palabrota me voy a voltear y no voy a decir lo mismo, te quedas callada, ignoras, te vas y ya", le dijo.